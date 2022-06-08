Стали известны новые полномочия вице-губернаторов Петербурга

Администрация Петербурга опубликовало ряд распоряжений за подписью губернатора Александра Беглова о назначениях в правительстве города. В общественном доступе документы появились вечером 7 июня.

Координатор «Молодой гвардии «Единой России» по Северо-Западу и председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков был включен в состав правительства как новый вице-губернатор. Он будет ответственен за транспортное, инвестиционное и промышленное направления. Под его ответственность также перейдут соответствующие комитеты.

Вице-губернатору Борису Пиотровскому передали курирование направление туризма и соответствующий комитет, а Николай Линченко теперь будет отвечать за комитет по развитию транспортной инфраструктуры - строительство метрполитена и дорог.

Такое перераспредление произошло после ухода с поста вице-губернатора Максима Соколова. Он был ответственен за пять комитетов: по инвестициям, по транспорту, по туризму, по развитию транспортной инфраструктуры и по промышленности.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что ЗакС поддержал назначение Кирилла Полякова в качестве вице-губернатора Петербурга.