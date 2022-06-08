Стала известна дата проведения "Алых парусов" в Петербурге

Дату проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" утвердили в Петербурге. Торжественное мероприятие состоится 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В соответствующем постановлении также был согласован состав оргкомитета, который будет заниматься подготовкой и проведением праздника. Место и формат "Алых парусов" организаторы выберут в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки в городе.

Тем времене бриг "Россия" уже подготавливают к празднику. Он был пришвартован к техническому причалу петербургской дамбы. В ближайшее время его ждут тестовые выходы в акватории Невы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на «Авито» появились билеты на «Алые паруса» для повзрослевших школьников. Горожанам предлагают билеты на праздник по цене от двух тысяч рублей и обещают беспрепятственный проход.