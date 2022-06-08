За 319 млн рублей приватизируют Полюстровский рынок

Полюстровский рынок продает правительство Петербурга. Об этом сообщает "Деловой Петербург". Распоряжение о приватизации объекта, в том числе здания рынка и участок под ним выпущено городским комитетом имущественных отношений.

Пкупателем стал арендатор рынка, ООО "Полюстровский рынок потребительской кооперации". Цена сделки составила 319 миллионов рублей. Плата будут вносить в рассрочку в течение пяти лет. Сделку заключат без торгов. Отмечается, что это одна из самых крупных сделок, которые заключены Смольным с применением этой нормой законодательства.

По словам экспертов, покупатель может оспорить выставленную городом цену через суд, если он посчитает ее слишком высокой. Такие преценденты уже были.

Также остается открытым вопрос о сохранении рынком своей нынешней функции. По генплану участок относится к зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на торги снова выставили бизнес-центр «Балтийский порт».