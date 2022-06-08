В Петербурге стало меньше резюме от сотрудников закрывшихся из-за санкций предприятий

Существенно уменьшилось число резюме от сотрудников компаний, которые закрылись или приостановили свою работу в Петербурге из-за санкций. Об этом сообщает Neva.Today.

По информации специалистов платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, прирост резюме в сфере общепита в апреле достигал 208%, но в мае ситуация изменилась. Всего 40 активных резюме размещено из ушедших компаний общепита.

В розничной торговле аналогичная ситуация, к концу апреля рост числа резюме составлял 160% и нулевой прирост в мае. Сейчас на сайте 450 резюме.

«Обещанного бумы выхода соискателей на рынок труда пока не случилось. Прирост резюме в мае по сравнению с февралем +10%, а по сравнению с апрелем -2%. Здесь, конечно, сказались майские праздники, когда люди предпочитают выехать за город или просто отдохнуть, а не заниматься поисками работы», – рассказали в HeadHunter по Северо-Западу.

Популярнее всего по количеству резюме оказались продажи, маркетинг, административный персонал и IT. При этом самыми востребованными стали специалисты из категорий медицина, добыча сырья, продажи и рабочий персонал.