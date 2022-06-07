Подготовку к новому отопительному сезону начали в Петербурге

Итоги прошедшего отопительного сезона подвели в Петербурге. Он прошел стабильно, и уже сейчас в Северной столице начали активную подготовку к новому.

На заседании городского правительства подвели итоги инженерного-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Также во время заседания поставили задачи на следующий сезон.

Губернатор города Александр Беглов поблагодарил энергетиков, газовиков, поставщиков тепла и воды, а также специалистов жилищного хозяйства. По его словам, город стабильно прошел этот трудный период. Также он напомнил, что минувшая зима была снежной, а отопительный сезон длился 245 дней. Он был вторым по продолжительности за всю историю наблюдений. Длиннее был только сезон 2019-2020 годов.

«Сейчас у нас новый вызов. Санкции западных стран изменили цепочки поставок оборудования и материалов. В этой ситуации необходимо максимально задействовать мощности отечественных предприятий», – заявил градоначальник.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге уже вовсю подготавливаются к новому отопительному сезону. В период с 6 по 10 июня гидравлические испытания для подготовки к новому отопительному сезону проводятся сразу в десяти районах Петербурга.