На торги снова выставили бизнес-центр «Балтийский порт»

На торги в Петербурге снова выставили офисный центр "Балтийский прт". Лот оценили в 440 миллионов рублей. Уже 30 июня пройдут торги по продаже объекта. Об этом сообщает NSP, со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

7,9 тысяч квадратных метров составляет общая площадь здания на улице Маршала Говорова, а 3,9 тысяч квадратных метров площадь участка. В бизнес-центре в аренду сданы 98% площадей. Заявки на участие в торгах ждут до 28 июня.

100% долей ООО "Балтийский порт" весной выставили на продажу. По информации "Спарк-Интерфакс", учредителями компании являются Алксандр Вознесенский с 73%, а также 27% принодлежат Ксении Вознесенской.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге в 2,5 раза сократились продажи новостроек.