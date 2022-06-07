В 2,5 раза сократились продажи новостроек в Петербурге

Петербургские застройщики в мае заключили в 2,5 раза меньше ДДУ, чем в апреле. А также втрое меньше, чем в марте. При этом выросли цены. Об этом сообщает NSP.

За месяц в 2,4 раза сократилась площадь проданного жилья. Выручка застройщиков снизилась в 2,3 раза. Отмечается, что если сравнивать с пиковыми показателями марта, картина выходит еще более грустная. В Ленобласти ситуация тоже не удовлетворительная. В мае заключили в 1,9 раза меньше договоров ДДУ, чем в апреле.

На долгие праздники и большое количество нерабочих дней провал также не удастся списать. По все основным показателям, ситуация хуже, чем в прошлом году.

Однако цены повысились. Стоимость "квадрата" за месяц увеличилась на пять процентов в Петербурге, а в области на 2,5%.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Северная столица стала четвертой по ценам на квартиры в России.