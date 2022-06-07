Более 85% петербургских школ с 1 сентября перейдут на пятидневку

Учебный год на пятидневке начнут более 85% петербургских школьников. Об этом рассказали на заседании правительства.

Как сообщает 78.ru, председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская заявила, что в прошлом году по пять дней в неделю учились 81% детей, в частности, сначальная и средняя школа. Однако с 1 сентября обучаться в таком формате будут 85% школьников - 484 тысячи человек. Учителя уже оценили переход на пятидневку большинства школ.

По словам Путиловской, все 688 тысяч детей на пятидневку перевести невозможно, ведь у них план не помещается в пятидневную неделю. Так, 249 школ останутся для старшеклассников по шесть дней. Губернатор города Александр Беглов рассказал, что количество мест в школах увеличилось более чем на девять тысяч, а в детских садах более чем на четыре тысячи мест. Он отметил, что Петербург возглавил рейтинг регионов по качеству образования.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что курсы спецпроекта «Лето знаний» открыты для петербургских школьников до 1 сентября.