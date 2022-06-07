С 19 по 21 августа в Петербурге впервые проведут «Арктический салон»

С 19 по 21 августа на территории Петропавловской крепости пройдет "Арктический салон". В его рамках проведут комплекс мероприятий, которые посвящены роли Петербурга в освоении и развитии Арктики. Об этом сообщает городской комитет по делам Арктики.

Мероприятия будут проводить в формате популярных станций, что позволит погрузить гостей в атмосферу полярных экспедиций. Деловую и культурную программу организуют жителей и гостей города. В том числе пройдет выставка техники, показы фильмов и экскурсии по арктическим маршрутам в Петербурге. С 19 августа по 4 сентября в Петербурге откроют интерактивную выставку "Путешествие в Арктику".

Как рассказал глава комитета по делам Арктики Герман Широков, Петербург является ключевым участников в развитии Арктики. Организатором фестиваля станет данное ведомство. Более подробная информация опубликована на сайте салона.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Ленинградской области появится научный центр по освоению Арктики.