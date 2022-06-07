Беглов и Бельский вручили подросткам их первые паспорта

В Мариинском дворце прошло торжественное вручением юным петербуржцам паспортов. Главный документ в преддверие Дня России подросткам вручили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Градоначальник поздравил семь юных петербуржцев.

"У нас великая страна, а вы – наследники великой истории России, великой истории Санкт-Петербурга", – заявил он.

Также он отметил, что это важное событие происходит в канун празднования 350-летия со дня рождения основателя города Петра I. Беглов пожелал ребятам успехов и удачи. По его словам, на них лежит большая ответственность, ведь им предстоит жить, учиться и в будущем заботиться о городе.

Ранее Санкт-Петербург писал о том, что юные петербуржцы совершат виртуальный круиз по водам Балтики. В детском экологическом центре Водоканала пройдет день открытых дверей.