Из-за ковида почти 40% трудовых мигрантов покинули Петербург

Из-за пандемии коронавируса Петербург лишился 40% трудовых мигрантов из Таджикистана. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал генеральный консул Республики Таджикистана в Петербурге Назари Хамиджон Темур.

По его словам, причиной тому послужили антиковидные ограничения послужили причиной того. Он отметил, что во время пандемии закрылось большое количество предприятий. Из-за чего для трудовых мигрантов стало меньше рабочих мест. Также он уточнил, что сейчас ситуация стабилизировалась, мигранты постепенно возвращаются в Северную столицу. Политолог и экономист Александра Дудчака рассказал сможет ли город привлечь трудовых мигрантов обратно в текущих экономических условиях.

Назари Хамиджон Темур заявил, что также в Таджикистане создаются новые промышленные предприятия, дающие возможнсти гражданам республики устроиться на родине. Генеральный кнсул назвал сложным вопрос о нарушениях миграционного законодательства. По его мнению, граждане Таджикистана в любом случае должны нести ответственность за проступки. Он отметил, что при "легком" нарушении человека ждет штраф и депортация, а в случае уголовного нарушения вопрос решается судом.