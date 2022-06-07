В ЗакСе одобрили законопроект о штрафах за рекламу секс-услуг

В петербургском Законодательном Собрании предложат Государственной думе включить КоАП РФ новую статью о рекламе сексуальных услуг. Авторами документам стали депутаты "Единой России" Павел Крупник и Денис Четырбок.

Так они собираются бороться с массовой расклейкой объявлений об интимных услугах. Документ предлагает ввести штрафы от 25 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, а для юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

ЗакС также поддержал вторую федеральную инициативу Крупника и Четырбока о поправках в федеральный закон "О рекламе". Они предлагают прописать прямой запрет на рекламу сексуальных услуг, ведь действующей редакцией не предусмотрены такие ограничения. Крупник заявил, что два законопроекта не смогут победить этот вид деятельности, но рассчитывает, что реклама уйдет с улиц.