На Выборгском шоссе отец получил штраф за сына-подростка за рулем

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как петербуржец посадил за руль своего Seat сына-школьника и дал покататься ему по Выборгскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На Выборгском шоссе ранним утром 6 июня заметили мужчину-пассажира со совсем юным водителем. Оказалось, что 42-летний мужчина пустил ребенка, у которого нет прав, а затем сам сел на пассажирское сидение.

В отношении петербуржца составили протокол об административном правонарушении по статье об управлении транспортным средством водиелем, не имеющим права управления транспортным средством.