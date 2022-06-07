В Смольном объяснили появление буквы Z в общественном транспорте

Как буква Z появилась в общественном транспорте рассказал глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

По его словам, это было решение трудового коллектива. Так он ответил на замечание руководителя фракции "Яблоко" в ЗакСе Петербурга Александра Шишлова о том, что не всем по нраву данный символ в транспорте.

Поляков отметил, чт о многие понимают от каких проблем удалось уйти россиянам благодаря спецоперации. По его словам, могут быть разные точки зрения, а что касается размещения символа на подвижном составе, то это частные перевозчики, и это решение их трудовых коллективов.

Также глава комитета по транспорту уточнил, что в метрополитене была такая же ситуация. Поляков посоветовл Шишлову обратиться в профсоюз метро, если у него еще есть вопросы.