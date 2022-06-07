За 800 млн рублей на продажу выставили торговый центр на Савушкина

Крупный торговый центр “Villa” в Петербурге выставили на продажу за 800 млн рублей. Скорее всего продажа связана с проблемами с концепцией и с экономическими трудностями. На сайтах объявлений по продаже недвижимости появился ТК "Villа", который находится на улице Савушкина, 119, корп. 3А.

Торговый центр принадлежит фирме "Окей", у которого в одном комплексе с ТК работает гипермаркет, который оформлен отдельным зданием. Как сообщает "Деловой Петербург", на рынке данное предложение встретили без особого интереса. Отмечается, что для продажи торгового центра выбран не самый удачный экономический момент.

С 2004 года ТК "Villa" за несколько раз меняло концепцию. Торговый центр сейчас работает по концепции центра интерьерных решений. Пока что неизвестно, поменяют ли концепцию в случае продаже.