На Каменноостровском появился памятник фронтовому кинооператору

В Петербурге установили памятник фронтовому кинооператору. Скульптура появилась рядом с пятым павильоном киностудии "Ленфильм" на Каменноостровском проспекте.

Скульпторы изобразили фронтового кинооператора, смотрящего на Петербург через объектив камеры. Работу выполнила творческая мастерская "Невский баталист". Памятник находится недалеко от новой экспозиции в киностудии "Ленфильм" - "Пропавшие в кинохронике". Экспозиция рассказывает о кинодокументалистах.

В некоторые дни экспозицию можно будет посетить бесплатно. Вход сделают свободным 10 и 22 июня.