Петербургу выделят 1,5 млрд рублей на строительство Московско-Дунайской развязки

На строительство Московско-Дунайской развязки правительство РФ даст Петербургу 1,5 млрд рублей. В 2024 году средства поступят в бюджет. Об этом сообщается на сайте правительства Российской Федерации.

Строительство Московско-Дунайской транспортной развязки будет профинансировано из государственного бюджета. Правительство собирается выделить городу 1,5 миллиардов рублей. Всего более 8,3 миллиарда рублей выделено для строительства и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры в России. Автоэксперт объяснил необходимость появления Московско-Дунайской развязки на юге Петербурга.

Бюджетные средства поступят в город не раньше 2024 года. Финансирование проходит в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". Московско-Дунайская развязка даст водителям выезд на трассу М-10 без использования светофоров. Трасса связывает Петербург и Москву. Также строительство новой развязки закончит создание магистрали, дублирующей перегруженный участок КАД от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе.