Световую проекцию запустили на месте портрета Хармса на Маяковского

С фасада дома на улице Маяковског исчез портрет Даниила Хармса. Его заменили на световую проекцию, однако она не похожа на "точную копию оригинала". Фотографии появились в социальных сетях.

Вместо граффити на фасаде теперь можно увидеть фото писателя с подписью "Даниил Хармс". Ранее власти Петербурга обещали, что проекция будет точной коппией рисунка.

Десятиметровый портрет Даниила Хармса появился на фасаде дома по улице Маяковского шесть лет назад. К 74-й годовщине смерти писателя его приурочили художники Паша Кас и Павел Мокич. Многострадальный рисунок уже больше шести лет отстаивают местные жители, активисты и гиды. Неравнодушные горожане даже проводили акцию в защиту изображения, но против рисунка выступили администрация Центрального района.

Ранее Санкт-Петербург рассказывал о том, как граффити закрашивали.