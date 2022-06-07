У петербургских студентов угасает интерес к недружественным странам из-за санкций

После внедрения антироссийских акций недружественными западными странами решили выяснить, как языкам этих стран будут учить петербургских студентов. Об этом сообщает Neva.Today.

В центр внимания попали направления "Английский язык", "Международные отношения" и "Востоковедение и африканистика" в Санкт-Петербургском государственном университете.

На программу "Международные отношения" в 2021 было 70 бюджетных мест, на "Востоковедение и африканистику" 65 бюджетных мест, а на "Английском языке" всего пять.

Издание решило посмотреть, что выпускники думают о нынешней ситуации. Изучив паблик "Подслушано СПбГУ" в социальной сети "ВКонтакте", где обычно абитуриенты ищут помощи у опытных студентов. Так, в прошлом году количество сообщений по вопросам поступления на направления измерялись десятками, а сегодня ситуация совсем другая. После начала спецоперации, вопросы поступления в группе единичны.