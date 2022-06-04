В Колпино на видео сняли показательное выступление мусорщиков

В Колпино в обзор наблюдения камеры попал "дворник" разбрасывающий мусор. Об этом сообщают "Невские Новости".

Люди, которые были одеты в спецформу коммунальщиков, снимали уборку мусора, который они сами же раскидали пару минут назад. Такую картину запечатлела камера видеонаблюдения на Ижорской улице в городе Колпино Петербурга.

На кадрах видно, как один из "дворников" бросает на землю лист бумаги, а затем поднимает его и кладет в мешок с мусором. В этот момент его спутник фиксирует все происходящее на фотоаппарат. После съемки они уходят.

Пока что неизвестно, причастны ли к этому настоящие дворники.