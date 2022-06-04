Летний сезон для маломобильных петербуржцев открыл пляж "Ласковый"

В поселке Солнечное пляж "Ласковый" снова открылся для горожан. Там создали комфортные условия для активного отдыха маломобильных групп жителей.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, городская прграмма учитывает создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья при создании новых и реконструкции действующих общественных пространств. Как рассказал градоначальник, доступная среда состоит не только из удобных дорожек, пандусов и мест, где можно отдохнуть, но и площадки для проведения досуговых мероприятий. Их организуют районные комплексные центры социального обслуживания, а также районные центры реабилитации.

На пляже "Ласковый" для маломобильных граждан подготовили программу, которая включает спортивные и культурные мероприятия. Их будут проводить каждую неделю, а в некоторые дни даже по несколько раз. Первые мероприятия пройдут уже завтра, 5 июня.