Освещение обновят в саду Сан-Галли

В этом году летом хотят обновить освещение в Саду Сан-Галли. Работы собираются завершить в августе.

Ордер на производство работ по прокладке электрокабеля и установке опор в Саду Сан-Галли уже выдала Государственная административно-техническая инспекция. Обновлением освещения будут заниматься специалисты СПБ ГБУ "Ленсвет". Работы планируют заключить в августе.

Напомним, что в сквере у Ольгинского пруда ведут работы по строительству наружного освещения. В планах смонтировать 87 светодиодных светильникв на 78 опорах. Чтобы провести электричество специалисты пролжат кабельную сеть протяженностью 3 242 метра.