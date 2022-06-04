Два петербуржца заболели клещевым энцефалитом

С 27 мая по 2 июня в медицинские учреждения Петербурга после нападени клещей обратились 929 человек. У двоих петербуржцев обнаружили заражение клещевым энцефалитом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Оба горожанина не были привиты, а клещей они подцепили в Ленобласти. Также за неделю врачи нашли шесть случаев клещевого боррелиоза - им заболели пять взрослых и один ребенок. Больше всего случаев было в Пушкинском, Приморском и Курортном районах. Высоки риски встретить клеща и в Красносельском, Красногвардейском, Выборгском и Колпинском районах. Меньше всего укушенных было в Кировском, Невском и Фрунзенском районах.

У девяти из 1 685 исследованых нашли энцефалит. Наличие возбудителя клещевого боррелиоза подтвердили еще 455 тестов.