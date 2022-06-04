Стали известны самые востребованные вакансии в Петербурге летом

В Петербурге на начало лета зафиксировали более 26 тысяч вакантных рабочих мест, а в первый день весны было их больше на тысячу. Об этом сообщает комитет по труду и занятости населения.

С прошлого года первое место в топе актуальных вакансий занимают электрогазосварщики. С 1 марта количество рабочих мест для этих специалистов составляет более 2,5 тысячи. Также в городе ищут инженеров различных специализаций - 1221 вакансия, из них около 500 для инженеров-технологов. Кроме того, востребованы повара - для них есть 778 рабочих мест, а также водители всех категорий - 653.

При этом снизилось количество врачебных вакансий на 100 вакансий. Однако трудоустроиться можно почти во всех областях медицины.

Отмечается, что в настоящее время снизилось количество врачебных вакансий: 283 против 313 на начало марта. При этом трудоустроится можно практически во всех областях медицины.

Также есть позиции, которые могут заинтересовать связанных с искусством петербуржцев. Например, есть 43 вакансии для артистов балета и 14 для хореографов, 70 для художников и 8 для архитекторов. Также требуются два дирижера, один профессор искусствоведения и шесть переводчиков хинди.