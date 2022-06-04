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После отмены масочного режима модники Петербурга отказались от модных аксессуаров

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© Фото: Baltphoto

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В Петербург после отмены обязательного масочного режима петербургские модники совсем перестали интересоваться масками. Как сообщает Neva.Today, однако желающие выделиться останутся.

Эксперт в моде Лилиана Стрельцова рассказала, как маски приживались у людей и что будет с ними в будущем. По её словам, кто-то воспринял СИЗ как сугубо медицинское средство, а кто-то счел маски отличным способом самовыражения. Модники старались подобрать аксессуар к образу по цвету и фактуре. Любители пошутить стали появляться в общественных местах в масках с забавными рисунками. Эксперт отмечает, что таким средством самовыражения пользовались как женщины, так и мужчины. 

По её словам, модные масочные тенденции развивались достаточно быстро. Вероятно, самый пик пришелся на 2020 год. Всплеск разнообразных моделей пришелся на лето и осень того года.

«Пока такое ощущение, будто большинство наоборот выдохнуло оттого, что это наконец закончилось. Думаю, модники будут стараться показать свое лицо полностью. Например, используя яркий макияж или помаду. Но большинство точно откажется в ближайшее время от маски как от постоянного модного аксессуара», - считает Стрельцова.

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