В Петербурге по офсетным контрактам начнут закупать лекарства, еду, лифты и транспорт

В начале осени власти Петербурга собираются провести конкурс на заключение первого офсетного контракта. Об этом сообщают "Ведомости Санкт-Петербург" со ссылкой на главу городского комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика.

Офсетный контракт является долгосрочным договором поставки с инвесторами. В городе они запускают новое производство, а город гарантирует, что будет покупать продукцию в течение нескольких лет. Первый офсетный контракт будет заключен на поставку лекарств. Он будет рассчитан на срок десять лет. За 36 месяцев поставщик-инвестор должен построить или модернизировать производство. В конкурсе смогут принять участие лишь российские юридические лица. Таким образом в дальнейшем город будет закупать продукты питания, транспорт и лифты.

В комитете уточнили, что правительство города анализировало потребности города, которые могли бы закрыть офсетными контрактами, еще в 2019 году. Однако до недавного времени в этом инструменте не было необходимости.