К 2024 году в Петербурге собираются открыть новую ОЭЗ «Парнас»

В Петербурге в конце следующего года - начале 2024 года планируют открыть новую особую экономическую зону "Парнас". Об этом рассказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

В ходе встречи с предпринимательским сообществом он сообщил,что развитие ОЭЗ реализуют начиная с этого года на площадке "Парнас". В этом и следующем году будут вести проектирование и строительство. К концу 2023 - началу 2024 года там смогут разместить ориентировочно 15-17 производств.

Сейчас в городе действует ОЭЗ "Санкт-Петербург" - это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции. На сегодняшний день на двух площадках ОЭЗ "Нойдорф" и "Новорловская" зарегистрированы 64 компании.