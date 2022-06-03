Памятник Петру I у Михайловского замка помыли к дню рождению императора

В Петербурге художники-реставраторы закончили мытье памятника Петру I на Кленовой улице у Михайловского замка. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Генеральную уборку памятников решили провести в преддверии празднования дня рождения основателя города на Неве. По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, правительство Северной столицы внимательно следит за состоянием памятников, в том числе и за тем, как специалисты делают свою работу.

Напомним, что бронзовая скульптура на Кленовой улице стала первым конным памятников знаменитого скульптора Бартоломео Растрелли. Он документально точно передал лицо императора благодаря взятому слепку. Хранитель городских памятников Надежда Ефремва рассказала, что работа над композицией началась еще при жизни Петра I. Вдохновеним стал памятник Марку Аврелию в Риме.