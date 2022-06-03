Из-за санкций в Петербурге под угрозой производство арф

В Петербурге из-за антироссийских санкций фабрика Resonance Harps, которая является единственным отечественным производителем концертных арф в России, не может принимать денежные переводы от заказчиков из Японии, стран НАТО и государств Европейского союза. Из-за этого значительно уменьшилась прибыль компании. Об этом сообщил исполнительный директор фабрики Андрей Мартыненко.

По его словам, уже третий год половину выручки составляли заказы на экспорт. В нынешней ситуации такое положение предприятия создает угрозу для предприятия. "МК в Питере" рассказало, как это может сказаться на музыкальных школах.

Для местных музыкантов возможное прекращение работ единственного в России по изготовлению арф означает, что многие из них не смогут купить музыкальный инструмент. Покупка арф из-за рубежа обойдется в разы дороже.