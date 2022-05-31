На ЗСД начала работать мотогруппа МЧС

На ЗСД на дежурство сегодня, 31 мая, заступила специализированная мотогруппа МЧС. Об этом сообщает пресс-служба компании «Магистраль северной столицы».

Сезонное дежурство мотогруппы МЧС России началось на Западном скоростном диаметре. Теперь там можно заметить бойцов Специализированной пожарно-спасательной части ФПС Санкт-Петербурга.

Главная задача мотогруппы - это своевременная помощь водителям и пассажирам, которые могут пострадать во время дорожно-транспортных происшествий. Спасать водителей они будут на специальных пожарно-спасательных мотоциклах. Эти средства передвижения оборудуют электромеханическим гидравлическим инструментом для деблокирования пострадавших в авариях. Также у них с собой есть порошковые огнетушители, ранцевая установка для пожаротушения и другие необходимые инструменты.