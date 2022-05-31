За три месяца в Петербурге почти на 20% сократилось количество вакансий

На 18 процентов за три месяца весны сократилось количество вакансий в Петербурге. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков SuperJob.ru.

Больше все сократился спрос на сотрудников в сфере транспорта. В пршлые годы в преддверии лета гораздо чаще требовались специалисты этой сферы. Похожая ситуация произошла и в строительной отрасли - спрос упал на 20%. Кроме того, реже стали искать сотрудников в банковской сфере, консалтинге, страховании, маркетинге, рекламе, ретейле.

Однако в Северной столице по прежнему сохраняется спрос на опытных айтишников, а также немного вырос в сфере туризма.

Несмотря на уменьшение количества вакансий, в городе продолжают увеличиваться средние зарплаты. В начале мая она составляла почти 62 тысячи рублей, что на восемь процентов больше, чем в последний месяц весны в прошлом году.