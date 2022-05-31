Митянина назвала интернет главной проблемой молодежи

Неконтролируемый интернет и отсутствие должной альтернативы приводит к тому, что подростки предполчитают виртуальную реальность как наилучший вариант досуга. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Больше всего у нее вызывает опасения, когда дело доходит до ползования детьми интернетом. По её словам, Сеть является катастрофой. Как сообщает "Петербургский дневник", она рассказала, что интернет абсолютно не контролируется и в открытом доступе дети могут видеть разный запрещенный контент.

По словам специалиста, в первую очередь стоит защитить ребенка от равнодушия взрослых. Родителям стоит спрашивать детей о том, как прошел день, как дела у друзей и что произошло веселого. Сначала подросток может отнекиваться, но потом, со временем, возникнет эмпатия.