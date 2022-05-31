За счет бюджета Петербурга в летние лагеря поедут более 100 тыс. школьников

Для школьников Петербурга в этом сезоне предусмотрено почти 102 тысячи путевок с частичной или полной компенсации за счет средств бюджета. Более 22 тысяч из них в городские лагеря дневного пребывания, а остальные в загородные. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Заезд на первую смену стартовал 27 мая, а закончится 3 июня. Отдых уже организовали для 40 тысяч детей в 300 организациях отдыха в 12 регионах России. В Ленинградской области петербургских школьников принимают 58 лагерей.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, бесплатные путевки получат дети из семей льготных категорий. Сертификаты почти на 21 тысячу рублей получат дети работающих граждан и дети, котрые занимаются в спортивных и творческих коллективах.