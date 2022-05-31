Петербуржцам рассказали о правилах оформления налоговых вычетов

Жители Петербурга часто допускают ошибки при оформлении налоговых вычетов. Особенно это касается заполнения декларации 3-НДФЛ и подаче подтверждающих документов за разные годы. Об этом рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Петербургу Марина Спиридонова во время прямго эфира "Объясняем.РФ".

Большинство жителей Петербурга при заполнении деклараций прикрепляют документы, которые подтверждают право на налоговый вычет за 2020 год и предшествующие годы. Это является ошибкой. Также многие забывают прикрепить документы о степени родства, когда подают заявление на налоговый вычет по расходам, понесенным за родственников.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что многим петербуржцам нужна помощь в оформлении налоговых вычетов.