Синопской набережной вернет исторический вид церковь во имя святых Бориса и Глеба

Свой утраченный исторический вид вновь обретет Синопская набережная в Петербурге. На набережной собираются восстановить ее архитектурную доминанту - разрушенную в советское время церковь во имя святых Бориса и Глеба. Инциатором проекта стал Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, у которого есть опыт восстановления подобных объектов в городе.

Сейчас на большей части территории, где был храм, находится обычная открытая автостоянка. Восстановление храма проведут в соответствии с оригинальными чертежами, а также по фото с его изображением. Проект реализуют под руководством вице-президента Санкт-Петербургского союза архитекторов и председателя Совета по церковной архитектуре СПб СА Михаила Мамошина.

Эксперт заявил, что это очень нужная инициатива. По его словам, бережное отношение к объектам культурного и архитектурного наследия совершенно необходимо.