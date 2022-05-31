Территорию вокруг станции метро «Старая Деревня» хотят благоустроить

К концу года территорию у станции метро "Старая деревня" приведут в порядок.

Как сообщает пресс-служба Смольного, еще два года назад разработали проект для благоустройства этого места. Сейчас подрядчик приступил к его реализации. Работы проведут в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объединят пространство торгового центра, остановок наземного транспорта и станцией метрополитена. Между ними создадут удобные переходы, а также появится зона отдыха для петербуржцев.

В сообщении отмечается, что будет выполнено плиточное мощение, появятся зеленые насаждения и установят современные светильники. В правительстве города уточнили, что за последние годы эта территория заметно преобразилась. Оттуда убрали ларьки и построили новые торговые павильоны.