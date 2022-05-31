Lada Vesta: новое поколение флагмана

Lada Vesta NG: ключевые отличия

Многие автожурналисты склонны считать Lada Vesta NG скорее рестайлингом, нежели полноценным новым поколением. Во-первых, практически все кузовные панели остались прежними. Изменился передний бампер и «разрез» фар, но сбоку отличить новую «Весту» от «классики» почти невозможно. И во-вторых, что ещё важнее, силовые агрегаты тоже почти не трогали. Сохранились все пары «мотор + трансмиссия»: родной вазовский движок 1,6 (106 л. с.) в комплекте с пятиступенчатой МКПП, Рено-Ниссан 1,6 (113 л. с.) с вариатором и самый мощный 1,8 (122 л. с., форсированный до 145 л. с. в модификации Vesta Sport) тоже на механике. Конструкторы немного модифицировали только «старший» двигатель: утверждается, что он стал более эффективным.

Львиная доля доработок относится к интерьеру. Обновлены обивка сидений и дверей, подсветка, руль. Передняя панель сделана из модного мягкого пластика. А центральным элементом стала 12,3 дюймовая «приборка» с несколькими вариантами конфигурации. Среди других полезных новшеств — контроль слепых зон и основательно доработанные по световым характеристикам фары. Эти преобразования сделали автомобиль более безопасным.

Даты релиза новой модели

Изначально запустить Lada Vesta NG в серийное производство планировали к середине года. Однако скептики считают, что из-за перебоев с поставками электроники потребитель в этом году автомобиль вряд ли увидит: новые «Весты» доедут до тест-драйвов, но не до дилерских центров. Производитель придерживается более оптимистичного мнения. Дату старта продаж действительно сдвинули, но незначительно. Пресс-служба АвтоВАЗа обещает, что уже 1 сентября новинку смогут купить все желающие. Кроме разве что тех, кто мечтает о Lada Vesta Sport: выход этой модификации намечен на 2023 год.

Как рынок оценивает перспективы автомобиля

Специалисты предрекают обновлённой «Весте» большое будущее. Да, внешне машина изменилась мало, но экстерьер и не был её слабой стороной. Напротив, разработанный бывшим шеф-дизайнером АвтоВАЗа Стивом Маттином облик линейки многие считают её достоинством. Благодаря масштабным преобразованиям интерьера, Vesta NG позиционируется как автомобиль другого уровня — а значит, наверняка найдёт своих покупателей среди ценителей комфорта и эстетики. Единственное, о чём останется позаботиться владельцу, — это о полисе автострахования.