По программе «Рубль за метр» отреставрируют Конюшенное ведомство

В Петербурге с молотка ушло Конюшенное ведомство, которое является объектом культурного наследия федерального значения. В рамках торгов по программе "Рубль за метр" выдали право аренды.

Победителем торгов стала московская компания "Бахчасарай". Она должна будет выполнить работы по сохранению здания. Арендатору надо будет отреставрировать 13,5 тысячи квадратных метров объекта. Сейчас состояние Конюшенного ведомства оценивают как неудовлетворительное.

До начала работ по программе аренда объекта будет стоить 3,35 млн рублей, а после 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Об этом сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что программу "Рубль за метр" разработали для спасения погибающих объектов культурного наследия. Комплекс Конюшенного ведомства построили в 1720-1723 годах на участке между Конюшенной площадью, набережной реки Мойки и каналом Грибоедова.