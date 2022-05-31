Не меньше 35% петербуржцев страдают ожирением

Не меньше 35% петербуржцев имеют ожирение. Об этом в интевью Neva.Today рассказал кандидат медицинских наук, бариатрический хирург, ведущий научный сотрудник НИЛ хирургии метаболических нарушений НМИЦ им. В. А. Алмазова Александр Неймарк.

По его словам эта проблема остро стоит во всем мире. Россия находится на пятом месте по распространенности избыточной массы тела среди населения.

Также Петербург находится на 13 месте по количеству ожирения на 100 тысяч человек. Однако врач отмечает, что согласно исследованиям ЭССЭ-РФ и NATION, реальная статистика по заболеваемости ожирением и сахарным диабетом 2 типа в России выше официальной в 2–3 раза.

Врач отметил, что бороться самостоятельно с ожирением не стоит и нужно обращаться к врачу. По его словам это не вредная привычка, а болезнь, котрая связана с особенностью жировой ткани и отсутствием контроля пищевого поведения.