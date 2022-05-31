  • 31 Май 2022
USD 31.05.2022 63.0975 -3.3054
USD ММВБ  
EUR 31.05.2022 64.7170 -4.7183
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Не меньше 35% петербуржцев страдают ожирением

Автор:


© Фото: предоставлено Александром Неймарком

Темы дня

Не меньше 35% петербуржцев имеют ожирение. Об этом в интевью Neva.Today рассказал кандидат медицинских наук, бариатрический хирург, ведущий научный сотрудник НИЛ хирургии метаболических нарушений НМИЦ им. В. А. Алмазова Александр Неймарк.

По его словам эта проблема остро стоит во всем мире. Россия находится на пятом месте по распространенности избыточной массы тела среди населения.

Также Петербург находится на 13 месте по количеству ожирения на 100 тысяч человек. Однако врач отмечает, что согласно исследованиям ЭССЭ-РФ и NATION, реальная статистика по заболеваемости ожирением и сахарным диабетом 2 типа в России выше официальной в 2–3 раза.

Врач отметил, что бороться самостоятельно с ожирением не стоит и нужно обращаться к врачу. По его словам это не вредная привычка, а болезнь, котрая связана с особенностью жировой ткани и отсутствием контроля пищевого поведения.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!
    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram