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В День города петербургские туристы потратили почти 4 млрд рублей

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© Фото: Baltphoto

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Итоги массовых гуляний в День города подвели в Петербурге. Праздничные мероприятия посетили более миллиона человек. Об этом сообщает правительство города.

Более 120 тысяч человек приехали в город на Неве из других регионов России и стран. Загрузка гостиниц с 27 по 29 мая составила 62 процента. Также туристы потратили в Северной столице около 3,9 миллиарда рублей.

В этом году в честь Дня города провели 171 мероприятие. Так, прошел концерт "Классика на Дворцовой", рядом с Петропавловской крепостью устроили фаер-шоу, а Дворцовый мост развели под звуки симфонического оркестра.

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