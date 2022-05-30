Прокуратура потребовала отремонтировать фасад дома на Большой Зелениной

В Петроградском районе Петербурга сотрудники прокуратуры требуют провести капитальный ремонт дома на Большой Зелениной улице, 13. В начале апреля там обрушилась штукатурка, которая едва не задела семью с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Здания является выявленным объектом культурного наследия — «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества». Согласно региональной программе, до 2038 года ремонт фасад здания не предполагается, а необходимый ремонт крыши так и не провели.

Дом включили в проект Краткосрочного плана реализации региональной программы на 2023 год после вмешательства прокуратуры.