Петербург стал вторым по числу победителей в конкурсе "Лидеры России"

Названы имена победителей в суперфинале четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Данный проект основан на президентской платформе "Россия - страна возможностей".

В этом году среди победителей 106 управленцев из 32 регионов страны. Петербург стал вторым регионом по количеству победителей. Среди выигравших шесть петербуржев: на 32 месте Колышкин Александр, на 41 месте Кузнецов Александр, на 62 месте Пахомов Илья, на 86 месте Терехин Александр, на 102 месте Шлегель Максим, на 103 месте Штокайло Вера.

Победителей уже поздравил губернатор города Александр Беглов. По его словам, в Северной столице работают инициативные и талантливые управленцы. Он отметил, что они доказали это своим успехом на конкурсе.

«Их энергия, целеустремленность, креативность, знания и опыт нужны городу. Вместе мы сможем эффективно решить стоящие Петербургом амбициозные задачи, сделать наш город по-настоящему комфортным, умным, открытым и привлекательным», - заявил он.