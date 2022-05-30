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Победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России» стали 6 петербуржцев

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© Фото: https://rsv.ru/

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Стали известны имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди победителей 106 управленцев из 32 регионов России, в том числе и из Петербурга.

32 место в конкурсе занял Колышкин Александр, 41 место - Кузнецов Александр, 62 место - Пахомов Илья, 86 место - Терехин Александр, 102 место - Шлегель Максим, 103 место - Штокайло Вера.

Всего в конкурсе участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран. Среди победителей 35 конкурсантов участвовали в треке «Государственное управление», 31 победитель – в треке «Бизнес и промышленность», 18 победителей – в треке «Информационные технологии», 9 победителей – в треке «Наука», 7 победителей – в треке «Культура», 4 победителя – в треке «Здравоохранение», 2 победителя – в треке «Международный».

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