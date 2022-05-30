Вице-губернатор Петербурга Корабельников займется обязанностями ушедшего Соколова

На вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникв переложили обязанности ушедшего работать в "АвтоВАЗ" Максима Соколова.

Последний отвечал в правительстве города за деятельность комитетов по транспорту, по развитию туризма, по инвестициям, развитию транспортной инфраструктуры и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Теперь обязанности Соколова будет исполнять Алексей Корабельников. Он координирует и контролирует деятельность комитета по финансов, по госзаказу, по экономической политике и стратегическому планирования.

Как сообщает "Коммерсант", в администрации по-прежнему не дают предположений о кандидатуре, которая заменит Соколова.