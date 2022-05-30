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В 11 районах Петербурга за пять дней проверят трубы

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© Фото: Baltphoto

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С 30 мая по 3 июня ГУП «ТЭК СПб» собирается провести 48 испытаний теплосети. Они пройдут в 11 районах города. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Гидравлические испытания состоятся в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Их проведут в Московском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском, Калининском, Невском, Колпинском, Приморском, Фрунзенском, Пушкинском и Центральном районах.

До начала сезона специалистам предстоит провести 260 испытаний. Благодаря этому удастся выявить дефекты теплосети до того, как они нанесут ущерб окружению или повлиять на водоснабжение абонентов. Такая подготовка признана не менее эффективной, чем акустические датчики, беспилотники с тепловизионной съемкой и роботизированная диагностика.

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