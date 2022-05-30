Лайнер «Принцесса Анастасия» не будет ходить из Петербурга в Калининград

Паромное сообщение между Калининградом и Петербургом должны будут запустить в 2023 году, но лайнер "Принцесса Анастасия" не будут использовать в качестве участника проекта.

По словам гендиректора Moby SPL Сергея Котенева, решение об этом уже приняли, и оно безоговорочно. Как сообщают "Невские Новости", несмотря на что, планы по паромному туризму в Калининград еще на стадии переговоров, "Принцесса Анастасия" не будет ходить по этому пути.

Такое решение приняла администрация Калининградской области.

Предполагается, что в одну сторну билет будет стоить около 15 тысяч рублей. Н решается вопрос о снижении цены до 8 тысяч рублей.