В Петербурге приняли крупнейшую в истории делегацию зарубежных послов

В Петербурге губернатр города Александр Беглов встретился с руководителями дипломатических представительств Латинской Америки и Карибского бассейна. Впервые в истории Северной столицы её посетили столь крупную делегацию из более чем девяти пословю Об этом сообщает Смольный.

По словам градоначальника, страны Латинской Америки всегда уважали в России и Петербурге. Он отметил, что большая удаленность не помешает сотрудничеству.

"Несмотря на санкционное давление, у нас большой потенциал для развития партнерства в экономике и гуманитарной сфере", - заявил Беглов.

В прошлом году суммарный товарооботор города на Неве со этими странами составил 2,128 миллиарда долларов.