Сотрудник СПбГУ, установивший скрытую камеру в туалете, рассказал о своих целях

Установивший скрытую камеру в туалете СПбГУ сотрудник вуза, сознался в случившемся и рассказал, зачем он это сделал. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина заявил, что хранил записи для личного пользования. Камеру он установил на первом этаже здания СПбГУ на Университетской набережной. Гаджет он надежно спрятал под медицинской маской.

В полицию с заявлением обратился исполняющий обязанности заместителя ректора по безопасности. Камеру нашли на батарее в туалете. На видео были кадры, которые сделали в момент пользования женской уборной. К стражам порядка с подобным заявлением обратились еще две девушки, работающие менеджерами в вузе.

По факту произошедшего проводится проверка, а мужчина полностью свою вину признал.