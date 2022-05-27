КГИОП через суд обязал отремонтировать Павловскую электрическую станцию

В Пушкинском районном суде Петербурга обязали собственников отремонтировать Павловскую электрическую станцию. Иск был подан комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ведомство обратилось в суд с требованием обязать собственника в течение трех лет отремонтировать объект культурног наследия. Кроме того, истец попросил взыскать с ответчика в пользу комитета 25 тысяч рублей в случае неисполения решения суда в установленный срок, а далее по 50 тысяч рублей в месяц до фактического исполнения.

Суд обязал ответчика провести указанные работы, но снизил размер взысканий до 15 тысяч и 5 тысяч рублей.