Клещи укусили тысячу петербуржцев за неделю

В медицинские учреждения Петербурга с 20 по 26 мая обратились 1009 человек, которых укусили клещи. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди обратившихся 171 несовершеннолетний. В черте города укусы получили в 115 случаях. Из них 42 в Пушкинском, 29 в Курортном и 14 в Приморском районах города.

В ведомстве отмечают, что всего с начала года от укусов клещей пострадал 3381 человек, в том числе 793 ребенка. Из них в черте города произошл 363 случая. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими передающимися клещами инфекциями на территории города не было. С начала года против энцефалита в городе привили почти 23 тысячи человек.